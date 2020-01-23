Окупанти з початку року залишили понад 500 людей на ночівлю перед КПВВ Суспільство | 20-01-2020, 13:22 0 220



Проросійські найманці не виконують взятих на себе зобов’язань щодо ритмічного та безпечного пропуску осіб через лінію розмежування та цілеспрямовано створюють значні накопичення транспортних засобів на тимчасово окупованій території. При цьому після завершення визначеного часу роботи КПВВ масово пропускають людей на підконтрольну українській владі територію.



Такі провокації потенційно небезпечні для життя та здоров’я людей, оскільки вони змушені перетинати лінію розмежування в темний час доби. При цьому є високий рівень ризику не дістатися контрольованої території та залишитися на ночівлю у так званій «сірій зоні».



Протягом грудня минулого року обліковано 5 таких випадків. З початку цього року окупанти вже тричі після закриття КПВВ змушували громадян йти геть до так званої «сірої зони». Залишаючи людей у потенційній небезпеці, бойовики свідомо порушують їх базові права.



У всіх випадках, враховуючи потенційну небезпеку під час перебування людей у «сірій зоні» вночі, за рішенням командувача Об’єднаних сил, роботу контрольних пунктів було продовжено. Прикордонники зі складу Об’єднаних сил організували заходи щодо додаткового оформлення та пропуску більше 500 громадян через лінію розмежування.



Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням при планування своїх поїздок, особливо через КПВВ «Майорське» та «Новотроїцьке», враховувати пору року та час доби для безпечного перетину лінії розмежування згідно зимового графіку роботи КПВВ з 08.00 до 17.00.





