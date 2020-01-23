Суд повернув орендовану земельну ділянку територіальній громаді на Львівщині Суспільство | 20-01-2020, 13:24 0 252







Прокуратура виявила факт систематичної несплати суб'єктом господарювання орендної плати за користування земельною ділянкою площею 7 га, вартістю 128 млн грн (землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яку підприємству в оренду надала Східницька селищна рада.



З метою усунення допущених порушень, органи прокуратури пред’явили позов, який суд повністю задоволив.



Відтак, 2 жовтня минулого року суд розірвав угоду оренди вказаної території та повернув її територіальній громаді.







Пресслужба Прокуратури Львівської області