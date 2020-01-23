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НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ВИЯВИЛИ КНИГИ ТА МАРКИ, ЩО МОЖУТЬ СТАНОВИТИ КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ
|Суспільство | 20-01-2020, 14:34
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Цієї ночі в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками запобігли вивезенню з України предметів, які можливо становлять культурну чи історичну цінність.
П’ять томів «Великої Радянської енциклопедії» датованих 1926 та 1927 рр.,та колекцію з 212 поштових марок перевозила серед особистих речей 45-річна громадянка України. Жінка прямувала до сусідньої Угорщини як пасажирка одного з мікроавтобусів.
Наразі виявлені предмети передали для проведення експертизи з метою встановлення їх культурної чи історичної цінності.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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