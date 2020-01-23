НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ВИЯВИЛИ КНИГИ ТА МАРКИ, ЩО МОЖУТЬ СТАНОВИТИ КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ Суспільство | 20-01-2020, 14:34 0 135



Цієї ночі в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками запобігли вивезенню з України предметів, які можливо становлять культурну чи історичну цінність.

П’ять томів «Великої Радянської енциклопедії» датованих 1926 та 1927 рр.,та колекцію з 212 поштових марок перевозила серед особистих речей 45-річна громадянка України. Жінка прямувала до сусідньої Угорщини як пасажирка одного з мікроавтобусів.

Наразі виявлені предмети передали для проведення експертизи з метою встановлення їх культурної чи історичної цінності.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

