У Запоріжжі правоохоронці затримали вербувальницю з неповнолітньою, які прямували до Туреччини Суспільство | 20-01-2020, 14:36 0 236

Учора спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників Південного регіонального управління, представників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури в Запорізькій області, в рамках досудового розслідування з кваліфікацією ч.2 ст.149 КК України, запобігли спробі вивезення громадянкою України неповнолітньої жительки Запоріжжя до Туреччини з метою подальшої сексуальної експлуатації. Їх зупинили у пункті пропуску «Запоріжжя-авіа» під час оформлення рейсу «Запоріжжя - Стамбул».



Підозрювану особу затримано на місці події в порядку ст.208 КПК України та оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 ККУ. Факт спроби перетину кордону України задокументовано. Вилучено паспортні документи затриманої та потерпілої, два авіаквитки та мобільний телефон підозрюваної.



З метою проведення подальших слідчих дій організаторку доставлено до СУ ГУНП в Запорізькій області для обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.





