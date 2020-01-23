(ВІДЕО) У Львові пікетують прикордонників, за …пильність та професіоналізм Суспільство | 20-01-2020, 19:16 0 153 https://youtu.be/Kj4RXQPI9eQ







Власник одного з підприємств легкої промисловості привіз на пікет людей. Маніпулюючи фактами він звинувачує прикордонників у некомпетентності та натяках на хабарі.



Причиною пікету стало те, що співробітники пункту пропуску «Львів-авіа» не пропустили в Україну 4 громадян Туреччини, які не змогли пред’явити запрошення, не мали зворотних квитків та відповідей на елементарні питання.



Четверо громадян Туреччини, які прибули літаком зі Стамбула, приїхали в Україну вперше. Вони не могли назвати адресу проживання та дату повернення в Туреччину.



За результатами співбесіди, яка проводилася за участі інших носіїв турецької мови, встановлено, що громадяни Туреччини прибули для працевлаштування чи обговорення питань подальшого працевлаштування. Однак вони також не змогли надати жодної інформації про роботодавця, пред’явити запрошення чи інший документ від нього.



Крім того, іноземці вказали номер мобільного телефону «зустрічаючої особи», за яким відповів інший громадянин Туреччини. Він вказав ще один номер телефону, за яким мали прояснити ситуацію, але цей номер виявився недійсним.



Відповідно до ст.8 та ст.14 ЗУ «Про прикордонний контроль» відносно чотирьох громадян Республіки Туреччини було прийнято рішення про відмову в перетинанні державного кордону, про що їм було доведено турецькою мовою за участі перекладача. Громадяни Республіки Туреччина, після доведення їм рішення про відмову в перетинанні державного кордону України, особисто підписались про ознайомлення з цими рішеннями. Того ж дня вони відлетіли рейсом «Львів-Стамбул» за кошти авіакомпанії.



Після прийняття рішення про відмову в аеропорт прибули представники підприємства легкої промисловості. Вони переконували відмінити рішення (хоч це не в компетенції персоналу пункту пропуску) та заявляли, що турків запросили на співбесіду для працевлаштування. Також вони продемонстрували начебто запрошення, яке було підписано того ж дня, а не завчасно.



Зазначимо, власник підприємства на своїй сторінці в соціальній мережі написав, що іноземці прибули навчати працівників роботі на новому обладнанні, а не на співбесіду. Також він звинуватив офіцерку у некомпетентності і натяках на хабар, хоча прикордонниця спілкувалася з іноземцями англійською та турецькою мовами, апелювала до актів законодавства, якими керується. Також власник підприємства оприлюднив інформацію, що прикордонники ігнорували представників підприємства, хоч правоохоронці спілкувалися з ними, що записано на відео. Під час спілкування прикордонники не лише пояснили законність своїх дій, а й дали контактну інформацію та поради, які в майбутньому допоможуть роботодавцям завчасно підготуватися та значно зменшити ризик виникнення подібних ситуацій із запрошеними фахівцями-іноземцями.



Загалом, в повідомлені власника компанії було чимало маніпулятивної інформації. Зокрема, що громадян Туреччини затримали та утримували 12 годин без перекладача та пояснень, хоча в пункті пропуску «Львів-авіа» немає місця для тимчасового тримання затриманих. Після співбесіди в приміщенні проведення контролю другої лінії громадяни Туреччини знаходились у транзитній зоні аеропорту, де мали можливість спілкуватися, харчуватися, курити (як і решта звичайних пасажирів). Також власник підприємства написав, що громадян Туреччини повернули додому бюджетним коштом. Насправді вони відбули в Стамбул коштом авіакомпанії.





