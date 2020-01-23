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На Донбасі знову втрати: один загиблий та поранений
|Суспільство | 21-01-2020, 09:06
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|20 січня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Об’єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Павлополю, Мар’їнки, Опитного, Водяного, Новотроїцького, Травневого, Луганського та Оріхового.
Нагадаємо:
19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.
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