На Донбасі знову втрати: один загиблий та поранений Суспільство | 21-01-2020, 09:06 0 147 20 січня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Об’єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Павлополю, Мар’їнки, Опитного, Водяного, Новотроїцького, Травневого, Луганського та Оріхового.



Нагадаємо:



19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.