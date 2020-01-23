У Запоріжжі стріляли у власника ресторану, який зупинив конфлікт Суспільство | 21-01-2020, 09:28 0 153 У Запоріжжі вночі невідомий підстеріг власника місцевого ресторану "Венеція" біля його будинку і вистрілив у нього кілька разів, поліція розшукує зловмисника.



Джерело: "Інтерфакс-Україна", сайт 061 із посиланням на правоохоронні органи



Деталі: Інцидент стався в ніч із неділі на понеділок в Комунарському районі Запоріжжя в ресторані "Венеція" (розташований навпроти Комунарського відділу поліції).



Між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, у який втрутився власник "Венеції" і випровадив буйного гостя.



За деякий час останній вирішив помститися "кривднику". Підкарауливши його на вулиці, чоловік вистрілив у власника кафе з вогнепальної зброї.



Постраждалого госпіталізували, а зловмиснику вдалося утекти.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст 115 ч.2 (замах на вбивство).



Проводяться слідчі й оперативно-пошукові заходи для пошуку злочинця.