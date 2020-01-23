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У Запоріжжі стріляли у власника ресторану, який зупинив конфлікт
|Суспільство | 21-01-2020, 09:28
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|У Запоріжжі вночі невідомий підстеріг власника місцевого ресторану "Венеція" біля його будинку і вистрілив у нього кілька разів, поліція розшукує зловмисника.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", сайт 061 із посиланням на правоохоронні органи
Деталі: Інцидент стався в ніч із неділі на понеділок в Комунарському районі Запоріжжя в ресторані "Венеція" (розташований навпроти Комунарського відділу поліції).
Між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, у який втрутився власник "Венеції" і випровадив буйного гостя.
За деякий час останній вирішив помститися "кривднику". Підкарауливши його на вулиці, чоловік вистрілив у власника кафе з вогнепальної зброї.
Постраждалого госпіталізували, а зловмиснику вдалося утекти.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст 115 ч.2 (замах на вбивство).
Проводяться слідчі й оперативно-пошукові заходи для пошуку злочинця.
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