Будівництво лісових доріг державними підприємствами Львівського ОУЛМГ. Суспільство | 21-01-2020, 11:07 0 213

Основу сталого розвитку лісового господарства, раціонального і екологічно безпечного використання природних ресурсів складає збалансована мережа лісових доріг.

Відсутність раціональної мережі лісових доріг гальмує застосування підприємствами лісового господарства передових екологобезпечних технологій, впровадження нової сучасної техніки, приводить до зниження якості лісогосподарських робіт та лісозаготівельного виробництва.

Потреба розширення лісотранспортної мережі, на сьогоднішній день є актуальною у всіх лісогосподарських підприємствах і, особливо, у підприємствах які знаходяться в Карпатському регіоні.

Незважаючи на складні фінансові труднощі, державні підприємства лісового господарства Львівського ОУЛМГ в 2019р., продовжили будівництво та відновлення лісових доріг.

За рахунок власних коштів підприємств, збудовано та відновлено ремонтом 35,6 км. лісових автомобільних доріг, в тому числі 11,9 км доріг з твердим покриттям, 9,0 км будівництво земляного полотна, 14,7 км відновлення існуючих доріг.

Першість у будівництві лісових автомобільних доріг як і раніше задають державні лісогосподарські підприємства Карпатського регіону «Сколівське ЛГ» та «Славське ЛГ».

Будівництво та відновлення лісових автомобільних доріг дасть змогу лісогосподарським підприємствам запроваджувати сучасні екологобезпечні технології, буде сприяти виконанню комплексу природоохоронних робіт, передбачених Карпатською конвенцією.

