У 2019 році платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України майже на 16 відсотків більше податку на додану вартість, ніж у 2018 році Суспільство | 21-01-2020, 11:08 0 137



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом 2019 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 5917,6 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 695,6 млн. грн., або на 15,9 відс. більше, ніж у 2018 році (4367,6 млн. гривень).

У грудні 2019 року до державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 573,2 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 67,7 млн. грн., або на 16,8 відс. більше, ніж у грудні 2018 року (404,0 млн. грн.), та на 22,3 млн. грн., або на 5,0 відс. більше, ніж у листопаді 2019 року (449,4 млн. гривень).

У деклараціях з податку на додану вартість, поданих у грудні 2019 року платниками податків Львівської області задекларовано до сплати 460,6 млн. грн. податку на додану вартість, що на 55,3 млн. грн., або на 13,6 відс. більше, ніж у грудні 2018 року (405,3 млн. грн.), та на 13,9 млн. грн., або на 3,1 відс. більше, ніж у листопаді 2019 року (446,7 млн. гривень).

Податкове навантаження з ПДВ у деклараціях за листопад 2019 року, поданих у грудні ц. р., склало 1,70 %, що на 0,22% більше проти декларацій, поданих у листопаді 2019 року (1,48 %).

