СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ Суспільство | 21-01-2020, 17:01 0 145





Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон тютюнових виробів завадили сьогодні прикордонники на Закарпатті.

Поблизу річки Тиса наряд зі складу військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування, які прибули на ділянку Мукачівського загону з метою посилення охорони державного кордону, помітив трьох осіб, які несли на плечах пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Зловмисники мали намір доправити до сусідньої Румунії 9 ящиків контрабандного тютюну, але, зрозумівши, що їх викрито, покидали свої ноші та вдались до втечі.

У покинутих за 200 метрів до кордону пакунках знаходилось 6300 пачок сигарет. Наразі контрабандний тютюн доправили до відділення інспекторів прикордонної служби "Солотвино" та згодом передадуть до ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



