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Кількість жертв циклону "Глорія" досягла пяти людей
|Суспільство | 22-01-2020, 01:51
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|Потужний шторм "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, забрав життя щонайменше пяти людей.
Джерело: Europa Press
Деталі: П'ятим загиблим став 55-річний чоловік, чиє тіло було знайдено в районі торгового центру в Валенсії.
Раніше повідомлялося про інших жертв негоди: 63-річний чоловік загинув неподалік від міста Авіла в центральній частині країни внаслідок падіння черепиці , яку зірвало сильним вітром з його будинку, а в неділю на півночі країни чоловік загинув через наїзд фургона, який з’їхав з проїжджої частини через обледеніння дороги.
54-річна безпритульна жінка та 70-річний чоловік померли в Автономній області Валенсія, вочевидь, від переохолодження.
Нагадаємо:
У провінції Жирона в Каталонії 220 тисяч людей залишалися без струму.
Іспанія оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію.
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