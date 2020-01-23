Кількість жертв циклону "Глорія" досягла пяти людей Суспільство | 22-01-2020, 01:51 0 159 Потужний шторм "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, забрав життя щонайменше пяти людей.



Джерело: Europa Press



Деталі: П'ятим загиблим став 55-річний чоловік, чиє тіло було знайдено в районі торгового центру в Валенсії.



Раніше повідомлялося про інших жертв негоди: 63-річний чоловік загинув неподалік від міста Авіла в центральній частині країни внаслідок падіння черепиці , яку зірвало сильним вітром з його будинку, а в неділю на півночі країни чоловік загинув через наїзд фургона, який з’їхав з проїжджої частини через обледеніння дороги.



54-річна безпритульна жінка та 70-річний чоловік померли в Автономній області Валенсія, вочевидь, від переохолодження.



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