Водії зможуть платити за порушення ПДР через смартфон Суспільство | 22-01-2020, 07:48 0 114 За допомогою мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн водії зможуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Джерело: сторінка онлайн-сервісу державних послуг Дія в facebook



Деталі: До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного застосунку "Дія"додають можливість сплати штрафів онлайн.



Згідно із повідомленням, водії за допомогою мобільного застосунку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів та сплачувати їх.



У додатку будуть з’являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, та зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.



Що передувало: 11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.



Офіційний реліз мобільного застосунку Дія - Державні послуги онлайн відбудеться 30 січня 2020 року.