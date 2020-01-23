ООС: формування Російської Федерації 3 рази обстріляли українські позиції Суспільство | 22-01-2020, 07:51 0 111 22 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

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Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Два обстріли по нашим позиціям зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає".