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ООС: формування Російської Федерації 3 рази обстріляли українські позиції
|Суспільство | 22-01-2020, 07:51
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|22 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
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Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Два обстріли по нашим позиціям зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".
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