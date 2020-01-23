До уваги суб’єктів господарювання, що планують отримати ліцензію на право зберігання пального Суспільство | 22-01-2020, 12:43 0 89



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що статтею 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” (далі ‒ Закон №481), встановлено виключний перелік документів, на підставі яких видається, зокрема ліцензія на право зберігання пального.



Законом України від 18 грудня 2019 року № 391-IX ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку” внесено зміни, серед іншого до Закону №481, якими встановлено, що суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії документів, передбачених ст. 15 цього Закону не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві (Зразок заяви щодо ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) розміщено на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404898.html) зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального. Зазначені зміни набрали чинності з 29 грудня 2019 року.



Звертаємо увагу платників податків на те, що відповідно до Бюджетного кодексу України, з урахуванням змін внесених Законом України від 14 листопада 2019 року N 294-IX ,,Про Державний бюджет на 2020 рік”, які набрали чинності з 01 січня 2020 року, до доходів загального фонду бюджетів міст Автономної республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (ст. 64) та до доходів загального фонду бюджету Автономної республіки Крим та обласних бюджетів (ст. 66) серед іншого належить плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; та плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до бюджету Автономної республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. Крім цього, згідно з ст. 15 Закону України № 481 плата за ліцензії зараховується до місцевих бюджетів.





