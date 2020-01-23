Понад 2 мільярди гривень рентної плати надійшло до бюджетів у 2019 році від платників податків Львівщини Суспільство | 22-01-2020, 12:44 0 106









В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом 2019 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 2 026,3 млн. грн. рентної плати, що на 66,9 млн. грн., або на 3,4 відс. більше, ніж у 2018 році (1 959,4 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України у 2019 році надійшло 1 843,9 млн. грн. рентної плати, що на 61,5 млн. грн., або на 3,5 відс. більше, ніж у 2018 році (за 2018 рік – 1 782,4 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 97,1 відс., складає рентна плата за користування надрами. У 2019 році її надійшло до державного бюджету 1 789,7 млн. грн., що на 52,2 млн. грн., або на 3,0 відс. більше, ніж у 2018 році (у 2018 році – 1 737,5 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом 2019 року надійшло 182,4 млн. грн. рентної плати, що на 5,4 млн. грн., або на 3,1 відс. більше, ніж у 2018 році (177,0 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у 2019 році складає 72,0 відс. (131,3 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 21,7 відс. (39,7 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 6,3 відс. (11,4 млн. гривень).