Без права на контроль Суспільство | 22-01-2020, 13:13 0 81



Згідно статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Стаття 16 «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави». Стаття 50 «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». Стаття 66 «Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки».







Ні для кого не є секретом що екологічна обстановка в країні плачевна. Глобальний Альянс з питань здоров'я та забруднення (GAHP) поставив Україну на четверту позицію серед європейських країн за кількістю смертей, обумовлених забрудненням навколишнього середовища. У нас в країні щорічно вмирає 57 258 людей через незадовільний екологічний стан. За оцінками українських медиків та екологів ці цифри занижені. Насправді ж мало не в два рази смертність вища.







Загазоване повітря і забруднення водойм є основними ознаками проведених досліджень. У 2019 році в вітчизняні водойми, з яких ми беремо питну воду, було скинуто понад 2 млрд куб м стоків. З яких 1/3 неочищені або недостатньо очищені.







Яка вода, таке і здоров'я нації. Медики стверджують, що 37% всіх онкологічних захворювань через вживання неякісної питної води.







- В Україні 63 тисячі річок, 400 тисяч ставків, 1 100 водосховищ. У нас в країні 1 млн 300 тисяч гектарів прісної води ... І в той же час ми значимося як маловодна країна. Тому що наші водні джерела забруднені настільки, що ми не можемо брати з них питну воду - говорить голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков - Останні дослідження проведені на замовлення Світового банку поставили нас на 125 місце з 180 країн за кількістю питної води на душу населення. Україна стоїть між Чадом і Суданом, африканськими країнами. А якщо брати посушливу Херсонську область, то там справи набагато гірші.







Інтернет-сервіси показують над Україною критичне забруднення повітря. Викиди CO спостерігаються над всією територією України, тільки в західних областях їх значно менше. Концентрація оксиду вуглецю над деякими районами, порівнянна з промисловими районами Китаю і перевищує показники по всій Європі.







- Щороку Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського становить рейтинг найбрудніших міст за показником якості повітря. Так, за даними спостережень, за 2018 дуже високий рівень забруднення спостерігався в Маріуполі і Дніпрі; високий - в Одесі, Кам'янському, Києві, Кривому Розі, Луцьку, Миколаєві, Слов'янську, Краматорську, Рубіжному, Львові, Запоріжжі, Лисичанську, Херсоні, Кременчуці. Ці міста потрапили в антирейтинг через підвищеного вмісту специфічних шкідливих речовин, зокрема, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, а з основних домішок - завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю - каже голова Всеукраїнської екологічної Ліги Тетяна Тимочко.







Вони викликають запальні процеси, формування тромбів, запалення стінок судин - це може бути причиною виникнення інфарктів і інсультів. МОЗ говорить, що в 2019 році 78% передчасних смертей, спровоковані забрудненням повітря, які саме пов'язані з інфарктами і інсультами.







Наднормативні автомобільні викиди забруднюючих речовин, хімічні і металургійні комбінати, що економлять на очисних фільтрах - все це робить наше повітря отруйним смогом. Особливо від цього страждають діти та люди, які боліють різними легеневими хворобами.







За даними Організації Об'єднаних Націй кожна шоста смерть в світі через забруднення навколишнього середовища. У 2019 році від хвороб, викликаних забрудненням довкілля, померли 11 млн чоловік. Це втричі більше, ніж від СНІДу, туберкульозу і малярії разом узятих і в 15 разів більше, ніж в результаті воєн, терактів та інших форм насильства. Щорічно через хвороби від викидів в атмосферу помирає понад 7 мільйонів чоловік у всьому світі. В Україні 8% смертей пов'язано з впливом забрудненого повітря - це приблизно 45 000 українців щорічно.







Київ зовсім недавно вважався найзеленішою європейською столицею ... Сьогодні він увійшов в десятку найбрудніших міст світу. До Києва прийшов смог, який раніше кияни бачили тільки по телевізору. Загазованість повітря досягла критичних відміток. У столиці вона склала понад 160 одиниць. У районі Майдану Незалежності забруднення зовсім 186 пунктів. При цьому 100 - це рівень, який шкідливий для дітей і тих, хто страждає від проблем з дихальною системою і серцем. Вище 150 - це небезпека для дорослих і здорових людей.







Міжнародний сервіс Windy показав критичну ситуацію в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровської областях.







Для того щоб припинити знущатися над природою і почати жити в гармонії з навколишнім нас середовищем необхідна професійна дієва екологічна інспекція.







Проблема полягає в тому, що українці не тільки не отримують належних матеріальних благ від неефективного і неекономного використання природних ресурсів, що належать їм на конституційному праві власності, а й отримують від цього шкоди своєму здоров'ю. Згідно Програмі діяльності Кабінету Міністрів України використання деяких природних ресурсів відбувається незаконно, наприклад, бурштину, лісових ресурсів, водних біоресурсів: сума збитків від незаконних рубок у 2019 році склала 498,3 млн. грн.; незаконний вилов водних живих ресурсів перевищив офіційний і становить близько 100 тисяч тонн в рік. За неофіційними даними тіньової рибний ринок оцінюється в 5-6 млрд. грн. Якщо існуюча політика не буде змінена, то гострота проблеми буде збільшуватися, оскільки українці будуть продовжувати втрачати мінімум 251,57 млрд гривень щорічно, а стан навколишнього середовища буде погіршуватися через безрозсудне використання природних ресурсів.







- В останні роки уряд не особливо турбувався про захист навколишнього середовища, що і призвело до таких невтішних результатів. Протягом більше трьох років була заборона на перевірки з боку екологічної інспекції. Бізнес це сприйняв як вседозволеність і пустився у всі тяжкі - каже голова громадської ради при Держекоінспекції Михайло Захарченко - зливали у водойми хімічні коктейлі, які привели до масової загибелі водних живих ресурсів. У 2018 році було отруєно все або майже все в 2140 водоймах. У лісосмугах і в берегової лінії виникли несанкціоновані звалища. В Україні 35 тисяч незаконних звалищ, які дорівнюють площі Закарпатської області. Ми це все відчуваємо на собі…







Стежити за порушеннями природоохоронного законодавства повинна Державна екологічна інспекція України.







Після зміни влади відбулася зміна керівника в Держекоінспекції. Був призначений виконуючим обов’язки Єгор Фірсов. Дивує вибір, адже, м'яко кажучи, він не еколог, та й не менеджер… просто молодий політик.







За новим Законом про державну службу тимчасово виконуючий обов'язки може бути не більше трьох місяців. Тому був призначений Конкурс на посаду голови Державної екологічної інспекції України. На початковому етапі Єгор Фірсов іспити не здав.







Парадокс цього Конкурсу полягає в тому, що його переможець Андрій Мальований до сих пір не призначений Кабміном. Хоча він не новачок в природо охороні, протягом багатьох років очолює Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.







Це входить вже в практику у нової влади, якщо не проходить кандидат «від влади», то результати конкурсу скасовують і призначають новий. З 23 останніх конкурсів в 12 не переміг ніхто...







Фахівці стверджують, що Конкурси як формат чесного і прозорого відбору людей на держслужбу, втратив свій сенс. Вони не працюють... Соціальний "Ліфт" зламався. На вершину кар'єри він піднімає тільки своїх.







Кожен день ми вдихаємо «брудне» повітря, п'ємо неякісну воду. У нас немає часу чекати поки чиновники грають в «конкурси». Ми хочемо ростити своїх дітей в безпечному навколишньому середовищі, яке гарантована нам вищим нормативним правовим актом Конституцією України. А для цього необхідно терміново запустити роботу Державної екологічної інспекції.







Сьогодні чиновники Міненерго і захисту довкілля своєї непрофесійністю знищують державну екологічну політику і природо охорону країни в цілому. Якщо некомпетентність чиновників у галузях народного господарства забирає у країни майбутнє, то люди які нічого не розуміють в охороні навколишнього середовища, але зайняли в цій сфері керівні крісла забирають наші життя!







Прес служба Національної Екологічної Ради України



