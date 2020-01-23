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Щодо змін у податковій декларації про майновий стан та доходи

Суспільство | 22-01-2020, 13:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі – податкова декларація) та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки.
Слід зазначити, що наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 року № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі – Наказ № 177), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 728/33699, з 01.01.2020 року запроваджується та вводиться в дію нова форма податкової декларації, якою передбачено деякі зміни.
Так, новою формою податкової декларації передбачено в окремому додатку Ф3 здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.
Крім того, у новій формі податкової декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники відповідно до підпункту 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 розділу IV Кодексу мають окремий граничний строк подання податкової декларації - по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
Також, у новій формі податкової декларації введено окремий рядок 10.2 для відображення доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи. Звертаємо увагу, що у рядку 17 декларації відображаються суми податку з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації).
Водночас, слід зазначити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачується в повному обсязі за податковою адресою платника податків.

Єдинщикам про зміни щодо РРО

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 20.09.2019 року № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і

послуг» визначено нові норми щодо застосування РРО платниками єдиного податку, які спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями.
Закон №129 набирає чинності  з 19.04.2020 року, крім окремих норм.
Внесені зміни передбачають нові правила роботи реєстраторів розрахункових операцій, а cаме:                                                               
До 01.10.2020 року реєстратори розрахункових операцій не застосовуються підприємцями - платниками єдиного податку 2-ї – 4-ї груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн., крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 01.10.2020 до 01.01.2021 РРО  не застосовуються підприємцями - платниками єдиного податку 2-ї – 4-ї груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується КМУ.
У разі перевищення підприємцем - платником єдиного податку 2-ї - 4-ї груп в календарному році обсягу доходу 1 млн. грн., застосування РРО є обов'язковим.
З 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку другої – четвертої груп.
РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи та якщо підприємець проводить розрахунки з покупцями у безготівковій формі.

За неоформленого працівника штраф у 2020 році збільшився!

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01.01.2020 мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн та у погодинному розмірі – 28,31 гривень.
Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.
За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (30 х 4 723 грн = 141 690 гривень) у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час та виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.
Норми встановлені ст. 265 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями.

Продовжено пільгове оподаткування підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю

Залізничне управління Головного управління ДПС у Львівській області повідомляє, що ДПС України на офіційному вебпорталі «Повідомлення та нагадування» розміщено інформацію щодо продовження підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю на п’ять років (до 01.01.2025) можливості застосовувати нульову ставку з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів/послуг, що безпосередньо ними виготовляються.
Продовження пільгового оподаткування стало можливим у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону від 05.12.2019 №344-  IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю».
Детальніше - за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/402795.html.

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