Керівництво ДПС Закарпаття долучилося до святкування Дня Соборності України Суспільство | 22-01-2020, 14:02 0 89

Сьогодні, 22 січня, Ілля Матьола, в.о. начальника ГУ ДПС у Закарпатській області та Сергій Ігнатенко, в.о. заступника начальника ГУ ДПС у Закарпатській області взяли участь в урочистостях, присвячених проголошенню в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що зараз святкують як День Соборності України.

Зокрема, керівництво податкових органів краю взяло участь у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Народній в Ужгороді. Відтак, у пам’ять про акт злуки разом з колоною, яка розгорнула стометровий прапор України, Ілля Матьола та Сергій Ігнатенко урочистою ходою понесли стяг набережною Незалежності до пам’ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Потім всі рушили до пішохідного мосту, аби символічно сполучити прапором два береги Ужа.

Як відомо, події, що відбулися 22 січня 1919 року об’єднали УНР та ЗУНР. Вони стали основою для відродження української незалежності, а день увійшов в історію як символ соборності нашої держави. Акт Злуки засвідчив, що українці прагнуть жити у власній державі.

Керівництво ГУ ДПС у Закарпатській області вітає закарпатців з Днем Соборності! Хай воля і любов до рідного краю, до нашої країни, згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання незалежної і демократичної України.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

