На Львівщині 37-річного чоловіка підозрюють в убивстві товариша Суспільство | 22-01-2020, 14:50 0 85



Подія сталась 11 січня цього року у м.Стебник під час спільного розпивання двома товаришами алкогольних напоїв.



Під час застілля між чоловіками виник раптовий конфлікт, у ході якого раніше судимий 37-річний зловмисник завдав 44-річному знайомому численні удари по голові та тілу обухом сокири.



Внаслідок травм потерпілий помер.



Після скоєного, зловмисник залишив мертвого чоловіка під будинком та утік, однак, цієї ж ночі правоохоронці затримали убивцю.



Йому інкримінували ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство.



Прокуратура звернулась до суду із клопотанням про обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою, яке суд задоволив.



За вчинене фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.



Пресслужба прокуратури Львівської області



