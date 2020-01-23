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На Львівщині 37-річного чоловіка підозрюють в убивстві товариша
|Суспільство | 22-01-2020, 14:50
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Подія сталась 11 січня цього року у м.Стебник під час спільного розпивання двома товаришами алкогольних напоїв.
Під час застілля між чоловіками виник раптовий конфлікт, у ході якого раніше судимий 37-річний зловмисник завдав 44-річному знайомому численні удари по голові та тілу обухом сокири.
Внаслідок травм потерпілий помер.
Після скоєного, зловмисник залишив мертвого чоловіка під будинком та утік, однак, цієї ж ночі правоохоронці затримали убивцю.
Йому інкримінували ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство.
Прокуратура звернулась до суду із клопотанням про обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою, яке суд задоволив.
За вчинене фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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