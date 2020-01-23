Ексголову селищної ради на Самбірщині оштрафували за порушення вимог антикорупційного законодавства Суспільство | 22-01-2020, 14:52 0 67



Прокуратура забезпечила участь прокурора у судовому розгляді дев’яти адмінпротоколів стосовно колишнього чиновника Дублянської селищної ради.



Встановлено, що суб’єкт декларування без поважних причин невчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями – перед звільненням.



Таким чином вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.



Крім цього, ексголова не повідомив про реальний конфлікт інтересів та підписав наказ про преміювання своєї дружини (ч.ч.1,2 ст.172-7 КУпАП).



За результатами судового розгляду Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав депутата винним та наклав стягнення у вигляді штрафу.



Рішення суду набрало законної сили.



Водночас, прокуратурою вирішується питання про вжиття заходів для усунення наслідків правопорушенням.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



