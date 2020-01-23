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Прокурори взяли участь у міжнародній конференції, яку організувала КМЄС у Львові
|Суспільство | 22-01-2020, 14:55
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Головною темою стала протидія контрабанді культурних цінностей.
Зокрема, із презентацією виступив польський полісмен Рафал Вегіль, радник КМЄС з питань кримінальних розслідувань, який наголосив на важливості цієї теми для Львова, оскільки місто є осередком культурних надбань.
Також, представники Прокуратури, СБУ, ДБР, ГУ НП у Львівській області, ЛОДА, Львівської міської ради та інших неурядових організацій почули кращі практики поліції ЄС щодо запобігання та боротьби із злочинами проти культурної спадщини.
Окрім того, учасники висловили свої думки з приводу подальшої співпраці та розроблення спільних заходів, спрямованих на викриття злочинів цієї категорії.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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