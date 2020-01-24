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Поблизу Києва горів магазин меблів: гасили понад 40 рятувальників
|Суспільство | 23-01-2020, 07:24
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|У Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв.м.
Джерело: сайт ДСНС
Деталі: Займання трапилось у будівлі на території "Меблевого містечка" у селищі Петропавлівська Борщагівка.
У Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв.м.
ДСНС
На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось близько трьох годин. До гасіння були залучені 46 співробітників ДСНС та 10 одиниць техніки.
Минулося без жертв.
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