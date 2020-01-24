Головні новини середи і ночі: День Соборності, Зеленський в Давосі Суспільство | 23-01-2020, 09:09 0 111 Президент привітав українців із Днем Соборності і виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі — новини, які були актуальні 22 січня.



Про День Соборності



Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності й закликав їх гуртуватися довкола цінностей, щоб не сперечатися про минуле, а рухатися в майбутнє.



Про Давос



Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Україні не достатньо "стурбованості та занепокоєння" світу щодо війни на Донбасі та російської анексії Криму.



Про телеграм-канал "Української правди"



Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося шість тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.



Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.



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