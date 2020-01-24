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Сенат Франції схвалив законопроєкт, що дозволяє штучне запліднення для одиноких жінок, лесбійок
|Суспільство | 23-01-2020, 09:12
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|Французький сенат проголосував у середу за законопроєкт, який дозволить одиноким жінкам та лесбійським парам отримати доступ до штучного запліднення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Першу велику соціальну реформу президента Еммануеля Макрона схвалили 160 голосами "за" і 116 - "проти".
Законопроєкт є частиною ширшого закону про біоетику, який у жовтні пройшов перше читання в Національній асамблеї, нижній палаті.
Закон скасує одні з найсуворіших правил західної Європи, що регулюють медичну допомогу при вагітності. Це була передвиборча обіцянка Макрона.
Однак сенатори не підтримали схвалену нижньою палатою статтю, яка дозволила б відшкодувати витрати на штучне запліднення французьким соціальним забезпеченням.
Відповідно до чинного законодавства у Франції, штучне запліднення доступне лише парам протилежної статі, і лише з причин безпліддя або ризику передачі захворювання або медичного стану дитині або комусь із батьків.
Репродукція з медичною допомогою широко доступна для всіх жінок у таких країнах, як Велика Британія, Бельгія, Іспанія. Але у Франції точилися більш широкі дискусії щодо комерціалізації охорони здоров'я та прав ЛГБТ+.
На підтвердження того, що Франція стала більш соціально ліберальною, опитування показують, що більшість французів підтримує реформу біоетики.
Деякі противники законопроєкту з біоетики побоюються, що він відкриє шлях до легалізації сурогатного материнства, популярність якого зростає в усьому світі, особливо серед пар ЛГБТ+, що хочуть стати батьками.
Минулими вихідними 41 тисяча людей мирно пройшла Парижем, щоб виступити проти законопроєкту.
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