Платником єдиного податку можна залишатись лише у разі відсутності податкового боргу Суспільство | 23-01-2020, 11:01 0 138







Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України (далі ‒ ПКУ) у випадку наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.



Контролюючий орган може анулювати реєстрацію платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за своїм рішенням у разі наявності у платника єдиного податку податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (п.п. 3 п. 299.10 ст. 299 ПКУ).



Таке виключення з реєстру платників єдиного податку здійснюється в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.



Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання ( п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).



Погашення податкового боргу – зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.



Інформацію щодо наявності податкового боргу можна з’ясувати на електронних сервісах ДПС України: «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», що розміщений на офіційному порталі ДПС за посиланням http://tax.gov.ua/businesspartner, або в «Електронному кабінеті платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http: //cabinet.tax.gov.ua.



Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.