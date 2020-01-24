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У «Гоптівці» затримано водія, який за винагороду віз через кордон партію наркотиків
|Суспільство | 23-01-2020, 11:10
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=mHbzmfGQeFA
Учора, 22 січня, прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного переміщення через кордон чималої партії марихуани.
На виїзд з України в пункт пропуску «Гоптівка» автомобілем «КІА» прибув громадянин України.
Під час проходження контролю чоловік помітно нервувався, тому прикордонники прийняли рішення щодо додаткового огляду його автівки.
Згодом спільна оглядова група виявила в паливному баку понад п’ять десятків поліетиленових пакунків загальною вагою 12,2 кг. Попередньо встановлено, що це марихуана.
Під час бесіди з водієм з’ясувалося, що партію «травички» чоловіка попросили перемістити через кордон знайомі за винагороду в 1000 доларів США.
Наразі виявлені наркотики та повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 305 КК України, передано співробітникам інших компетентних органів. Триває експертиза.
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