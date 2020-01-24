У «Гоптівці» затримано водія, який за винагороду віз через кордон партію наркотиків Суспільство | 23-01-2020, 11:10 0 85 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=mHbzmfGQeFA









Учора, 22 січня, прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного переміщення через кордон чималої партії марихуани.



На виїзд з України в пункт пропуску «Гоптівка» автомобілем «КІА» прибув громадянин України.



Під час проходження контролю чоловік помітно нервувався, тому прикордонники прийняли рішення щодо додаткового огляду його автівки.



Згодом спільна оглядова група виявила в паливному баку понад п’ять десятків поліетиленових пакунків загальною вагою 12,2 кг. Попередньо встановлено, що це марихуана.



Під час бесіди з водієм з’ясувалося, що партію «травички» чоловіка попросили перемістити через кордон знайомі за винагороду в 1000 доларів США.



Наразі виявлені наркотики та повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 305 КК України, передано співробітникам інших компетентних органів. Триває експертиза.





