Чиновники розповіли, як і коли будуватимуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва Суспільство | 23-01-2020, 11:56 0 100 Київська обласна державна адміністрація почала роботу над пошуком шляхів реалізації проєкту Великої кільцевої автомобільної дороги.



Про це розповів очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов.



Повідомляється, що у середині січня відбулася нарада щодо активізації та шляхів реалізації проєкту Великої кільцевої.





Натисність для збільшення

"ВКАД – це пріоритет у розвитку інфраструктури не міського і навіть не регіонального, а національного рівня. Прийняття на державному рівні рішень щодо передачі та вилучення земельних ділянок у державну власність під будівництво ВКАД прискорить всі пов’язані з цим проєктом процеси", – заявив Чернишов.



"За рахунок швидкісного й комфортнішого об’їздного маршруту дороги столиці будуть розвантажені від транзитного транспорту. А це означає підвищення безпеки дорожнього руху в місті та покращення екології через зменшення викидів у атмосферу", – зазначив Чернишов.



Про можливі терміни початку робіт та реалізації такого проєкту пресслужба КОДА не повідомляє.



"Завдяки ВКАД буде спрощено сполучення в приміській зоні Києва. Це особливо актуально для районних центрів, через які проходитиме траса. Реалізація цього проєкту забезпечить створення до 30 тисяч робочих місць на період будівництва ВКАД та розвиток придорожньої інфраструктури", – повідомив Андрій Лісовик, заступник голови КОДА.





Зазначається, що будівництво ВКАД позитивно вплине на збереження вулично-дорожньої мережі Києва, що не розрахована на значні вагові навантаження й потребує значних фінансових витрат на її відновлення.



Нагадуємо:



"Укравтодор" та китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd підписали меморандум про співробітництво в рамках реалізації першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.



Відповідно до затвердженої містобудівної документації на період до 2040 року передбачається подвійне збільшення населення приміської зони міста Києва.