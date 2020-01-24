НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ТУРКІВ Суспільство | 23-01-2020, 11:56 0 101

В рамках проведення прикордонної операції «Заслон», щодо ефективного захисту державного кордону від нелегальних мігрантів, сьогодні вночі біля українсько-польського кордону військовослужбовці Львівського загону виявили та затримали двох порушників державного кордону.

Військовослужбовці відділення «Грушів» зупинили автомобіль «Шкода», за кермом якого був наш співвітчизник. Окрім нього у напрямку держрубежу як пасажири їхали два громадянина Туреччини. Під час бесіди чоловіки розповіли, що прибули в Україну як туристи, проте не змогли чітко пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі посеред ночі.

Згодом прикордонники встановили, що турки, хоч і прибули в Україну встановленим порядком - через один із столичних аеропортів, далі мали намір незаконно потрапити до країн ЄС. Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності.





Прес – служба Львівського прикордонного загону



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