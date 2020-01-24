Для сплати ПДФО за місцем розташування підприємств слід запровадити жорстку відповідальність, – експерт Суспільство | 23-01-2020, 11:57 0 85

«Податок з доходів фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим доходом місцевих бюджетів Львівської області. Так, в бюджеті області він складає 46,4 відсотка, а бюджетах об’єднаних громад більше половини – 52,4% – всіх надходжень. Тому питання правильності і повноти зарахування даного податку стоїть на першому місці керівництва органів місцевого самоврядування», – так консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник прокоментувала важливість сплати даного податку за місцем фактичного розташування підприємств та установ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів доручило Державній податковій службі вжити заходів щодо того, аби підприємства та установи сплачували податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за місцем їх фактичного розташування. Про це йдеться у листі міністерства до Державної податкової служби.

За словами Ярослави Пишник, особливо гостро дане стоїть питання в тих громадах, де працюють суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані в інших містах.

«Бюджетним кодексом ст. 64 п. 2 абзац 1 чітко передбачено, що податок з доходів фізичних осіб зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням), ця норма підтверджена і в Податковому кодексі в ст.164.4.1 та 168.4.3. Не дивлячись на вищезазначені норми законів податок з доходів фізичних осіб суб’єкти підприємницької діяльності зараховують по місцю реєстрації, а в області з’явилася тенденція до перереєстрації комунальних підприємств», – зазначила експерт.

За її словами, відповідальність за повне та своєчасне перерахування податку до бюджету несе юридична особа, а податкові органи не контролюють сплату податку за місцем знаходження.

«Міністерство фінансів рекомендує податковим органам провести роз’яснювальну роботу серед платників податків, щодо забезпечення сплати податку за місцем розташування. Однак такі рекомендації нічого не змінять, тож і надалі продовжуватиметься реєстрація і перереєстрація платників туди, де вони захочуть. Для виконання положень Бюджетного і Податкового кодексів необхідно запровадити більш жорстку відповідальність за несплату податку з доходів фізичних осіб за місцем знаходження, або нарешті розробити механізм сплати податку за місцем проживання працівника», – підкреслила Ярослава Пишник.









