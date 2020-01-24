Понад 142,7 мільйона гривень екологічного податку надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини протягом 2019 року Суспільство | 23-01-2020, 11:58 0 98







Платники податків Львівщини протягом січня-грудня 2019 року сплатили до загального фонду Державного бюджету України 78,3 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю ‒ 25,6 млн. грн.), що на 18,9 млн. грн., або на 31,0 відс. більше порівнюючи з 2018 роком (у 2018 році – 59,4 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Протягом січня-грудня 2019 року платники податків області сплатили до місцевих бюджетів 64,4 млн. грн., що на 8,2 млн. грн., або на 12,0 відс. менше, ніж у 2018 році (у 2018 році – 72,6 млн. гривень).



У грудні 2019 року до державного бюджету від Львівщини надійшло 0,55 млн. грн. екологічного податку, що на 0,22 млн. грн., або на 66,0 відс. більше порівнюючи з груднем 2018 року (0,33 млн. гривень).



До місцевих бюджетів Львівщини у грудні 2019 року надійшло 0,65 млн. грн. екологічного податку, що на 2,05 млн. грн., або на 76,0 відс. менше порівнюючи з груднем 2018 року (2,7 млн. гривень).