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Додаткові аукціонні торги
|Суспільство | 23-01-2020, 11:59
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Львівське ОУЛМГ повідомляє, що 30 січня 2020 року будуть проведені додаткові аукціонні торги необробленою деревиною державних лісогосподарських підприємств управління заготівлі першого кварталу 2020 року.
Торги проводитиме ТБ «ТСБ «Галконтракт» та відбуватимуться у двох сесіях:
у формі електронних торгів та
«торгів з голосу».
Підприємствами на додаткові торги виставляється для продажі лісопродукція, що не була реалізована на основних торгах першого кварталу. Нагадуємо, що на основних торгах було реалізовано 19,4 % від виставленого для продажі обсягу. Уся інформація щодо виставлених обсягів та цін розміщена на сайті біржі «ТСБ «Галконтракт».
Запрошуємо усіх учасників ринку – деревообробні підприємства прийняти участь в аукціонних торгах для забезпечення сировиною власного виробництва.
Лісогосподарські підприємства гарантують своєчасну поставку лісопродукції згідно результатів торгів.
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