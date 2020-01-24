Троє політиків з РФ не перетнули український кордон Суспільство | 23-01-2020, 12:00 0 309









Ввечері, 22 січня, в столичних аеропортах «Бориспіль» та «Київ (Жуляни)» троє російських політиків не змогли перетнути український кордон.



Рейсом із Лондона у «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України «Про прикордонний контроль» в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя» у Німеччину.



Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску «Київ (Жуляни)». Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник «Єдиной России», інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом.