Прокурори підписали підозри злочинній групі, учасники якої вимагали у людей понад 50 тис доларів США Суспільство | 23-01-2020, 13:09 0 233



У одного потерпілих зловмисники вимагали більше 30 тис доларів США, а у іншого – понад 20.



Встановлено, що три уродженці Старого Самбора заподіявши тілесні ушкодження потерпілому і членам його сім’ї, схилили його до передачі 30 тис доларів США, у іншого – вимагали та отримали понад 20 тис доларів США.



На даний час вказані особи підозрюються у вчиненні вимагання в особливо великому розмірі, з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.



Назарі, прокурори подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.



Роботу проведено спільно з слідчими Нацполіції, за оперативного супроводу працівників УСР у Львівській області.



Досудове розслідування триває.



Пресслужба Прокуратури Львівської області