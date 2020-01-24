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Прокурори підписали підозри злочинній групі, учасники якої вимагали у людей понад 50 тис доларів США
|Суспільство | 23-01-2020, 13:09
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У одного потерпілих зловмисники вимагали більше 30 тис доларів США, а у іншого – понад 20.
Встановлено, що три уродженці Старого Самбора заподіявши тілесні ушкодження потерпілому і членам його сім’ї, схилили його до передачі 30 тис доларів США, у іншого – вимагали та отримали понад 20 тис доларів США.
На даний час вказані особи підозрюються у вчиненні вимагання в особливо великому розмірі, з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.
Назарі, прокурори подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.
Роботу проведено спільно з слідчими Нацполіції, за оперативного супроводу працівників УСР у Львівській області.
Досудове розслідування триває.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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