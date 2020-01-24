На Одещині правоохоронці викрили канал переміщення амфетаміну, організований іноземцями Суспільство | 23-01-2020, 13:10 0 112 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=lItyY8Q7oG8







Прикордонники Південного регіонального управління Держприкордонслужби продовжують спільну з правоохоронними органами роботу з протидії незаконному обігу наркотиків.



В ході реалізації оперативної інформації, в рамках кримінального провадження, співробітники відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно-розшукової діяльності Південного регіонального управління Держприкордонслужби, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області та за силової підтримки прикордонників відділу спецпризначення Одеського прикордонного загону, ліквідували канал контрабандного переміщення через кордон амфетаміну.



Так, учора ввечері правоохоронці зупинили за кілька сотень метрів від кордону автомобіль «Рено». В автівці двоє громадян Республіки Молдова та один громадянин Вірменії намагалися перемістити з Придністров’я в Україну, на напрямку н.п. Лучинське, 15 кілограмів пігулок, попередньо амфетамін.



Наразі у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких будуть вирішені питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманим особам.



Досудове розслідування здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 КК України.





