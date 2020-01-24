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Контакти Центрів обслуговування платників, куди можна звернутись з питань подання декларації про майновий стан і доходи
|Суспільство | 23-01-2020, 13:11
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Головне управління ДПС у м. Києві з метою створення сприятливих умов, що гарантують якісне обслуговування платників податків, які виконують громадянський обов’язок перед державою та суспільством стосовно подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік, надає адреси Центрів обслуговування платників м. Києва та пропонує ознайомитись зі зразками заповнення декларацій.
Додаткова інформація:
Адреси Центрів обслуговування платників м. Києва
Зразки заповнення декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 зі змінами та доповненнями.
https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404755.html
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