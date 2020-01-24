Контакти Центрів обслуговування платників, куди можна звернутись з питань подання декларації про майновий стан і доходи Суспільство | 23-01-2020, 13:11 0 90

Головне управління ДПС у м. Києві з метою створення сприятливих умов, що гарантують якісне обслуговування платників податків, які виконують громадянський обов’язок перед державою та суспільством стосовно подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік, надає адреси Центрів обслуговування платників м. Києва та пропонує ознайомитись зі зразками заповнення декларацій.



Додаткова інформація:

Адреси Центрів обслуговування платників м. Києва

Зразки заповнення декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 зі змінами та доповненнями.



https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404755.html



