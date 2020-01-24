Брендові речі на пів мільйона – знахідка митників в аеропорту «Львів» Суспільство | 23-01-2020, 13:46 0 95

Громадяни Молдови намагались ввезти товар без оподаткування.

У двох громадян, які прибули в аеропорт «Львів», під час митного контролю працівники митниці виявили товар в обсягах, який, згідно з п.1 ст.374 Митного кодексу України, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Так, однин із пасажирів намагався провезти 109 одиниць одягу на понад 313 тис. грн., інша – 134 одиниці на майже 250 тис. грн. Серед вилученого чоловічий та жіночий одяг з логотипами відомих брендів: Tonny Hilfiger, Christian Dior, Burberry, Brioni, GUESS та інші. В обох випадках громадяни прямували смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». До митного контролю вони подали документи щодо вартості переміщуваного ними товару, проте інформації щодо торгової марки переміщуваного товару не було, зазначена кількість товару не відповідає кількості виявленого.

Стосовно них складено протоколи за ознаками порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України . Товари вилучено. Справи скерують до суду.



