Упродовж 2019 року, завдяки податківцям, на Закарпатті офіційно працевлаштовано 684 особи Суспільство | 23-01-2020, 17:42 0 94

Упродовж усього 2019 року фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області приділяли окрему увагу легальному працевлаштуванню найманої праці в області, виплаті заробітної плати працівникам у належному та повному обсязі, перерахунку відповідних податків до бюджетів. Серед засобів впливу податківців – роз’яснювальна, контрольно-перевірочна робота, спільні заходи з органами місцевого самоврядування.

Як результат діяльності – протягом минулого року всього в області легалізовано працю 684 найманих працівників. Відтак до бюджету сплачено 340,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, 30,6 тис. грн військового збору та майже 450 тис. грн єдиного внеску.

Варто зазначити, що торік податківці провели 163 перевірки щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам з порушенням вимог податкового та іншого законодавства (ЄСВ). При цьому перевірили діяльність 55 суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 108 приватних підприємців. Порушникам донарахували 7,6 млн грн податків та зборів (штрафних санкцій та пені), з яких 6,9 млн грн ПДФО, 0,3 млн грн ЄСВ та 0,4 млн грн військового збору.

Зокрема, завдяки активізації роз’яснювальної роботи, лише протягом грудня в Закарпатті додатково оформлено трудові відносини із 28 найманими працівниками.

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області переконані, що легальне працевлаштування – гарантія безпечної праці та соціальний захист. Податківці звертаються до найманих робітників та роботодавців з проханням узаконювати свої відносини, адже порушення норм закону і неофіційне працевлаштування тягне за собою, крім усього іншого, значні фінансові санкції та штрафи.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

