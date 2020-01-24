В Австралії впав протипожежний літак, загинуло троє американців Суспільство | 24-01-2020, 08:51 0 109 Унаслідок аварії протипожежного літака в австралійському штаті Новий Південний Уельс загинуло троє американських рятувальників, які допомагали штату боротися з пожежами.



Джерело: ABC News



Деталі: Літак Lockheed C-130 Hercules впав за десь 640 кілометрів на схід від Мельбурна. Жоден із трьох членів екіпажу не вижив після падіння.



Причина падіння літака поки невідома. Бюро з питань транспортної безпеки Австралії планує оприлюднити попередні дані розслідування через 30 днів



Пожежна служба Нового Південного Уельсу відмовилася називати імена загиблих американців. Там також повідомили, що після аварії призупиняють польоти протипожежних літаків.



Відомо, що літак належав канадської авіаційної компанії Coulson Aviation.





Нагадаємо:



З початку пожеж в Австралії у вересні загинули більше 2 десятків людей.

Десятки тисяч будинків у штатах Новий Південний Уельс і Вікторія знеструмлені. За минулий тиждень тисячі людей були евакуйовані з прибережних міст.

