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ООС: 11 обстрілів, один військовий отримав поранення
|Суспільство | 24-01-2020, 08:55
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|23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вісім обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки. За поточну добу втрат немає".
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