ООС: 11 обстрілів, один військовий отримав поранення Суспільство | 24-01-2020, 08:55 0 102 23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Вісім обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки. За поточну добу втрат немає".