І для шторму і для штурму. США передали українським прикордонникам спецспорядження для захисту морських рубежів Суспільство | 24-01-2020, 15:09 0 63







«Це як сучасний смартфон у порівнянні зі старим телефонним апаратом», - порівняв отримане та наявне нині спорядження Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.



Офіційна церемонія передачі міжнародної допомоги Держприкодонслужбі (в рамках проєкту Програми з експортного контролю та безпеки кордонів EXBS), відбулася сьогодні, 24 вересня, на сонячному Одеському морвокзалі.



«Перш за все я хочу подякувати Голові Держприкордонслужби полковнику Дейнеку і контр-адміралу Костуру. Сьогоднішній день це нова віха у співпраці між США і Україною в контексті забезпечення безпеки на морі. Упродовж останніх років, особливо зважаючи на події в Керченській протоці в 2018 році, програма EXBS значно наростила свої зусилля в рамках співробітництва з Морською охороною ДПСУ. Під час анексії Криму українська Морська охорона втратила великі спроможності, але ми разом із програмою EXBS, з Морською охороною, намагаємося відбудувати і відновити ці спроможності», - звернулася у своїй промові до присутніх Тимчасово Повірена у справах США в Україні пані Крістіна Квін.



«Більше 18 років ми співпрацюємо з міністерствами та відомствами США. Співпраця суттєво посилилась після агресії Російської Федерації у 2014 році, і ми щиро вдячні нашим американським колегам за підтримку відомства у непростий час боротьби України за свободу», - наголосив Сергій Дейнеко.



«Морська охорона діє в Азовському, Чорному морях та на річці Дунай. Отримане спорядження вже розподілено серед Одеського, Ізмаїльського та Маріупольського загонів Морської охорони, один з яких входить до складу Об’єднаних сил. Дещо з обладнання вже активно використовується в службі. Частина майна направлена до Ізмаїльського Навчального центру Морської охорони та слугуватиме для підготовки персоналу. Найголовніше, що ми вперше отримали таке обладнання, яке зможе захистити наших хлопців під час виконання ними завдань, у тому числі в зоні проведення ООС. Тобто унікальність цього обладнання – це збереження персональної безпеки кожного військовослужбовця», - розповів начальник Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби контр-адмірал Олег Костур.



«Сьогодні ми отримали допомогу, яка підвищить можливості виконувати наші завдання на морі. Наші підрозділи спеціальних дій на воді матимуть найсучасніше обладнання, що дозволить ефективно боротись із загрозами, брати участь у спеціальних заходах, зберігаючи життя та здоров’я персоналу. Ми плануємо посилювати вже існуючі підрозділи цього типу та створювати нові», - зазначив очільник прикордонного відомства України.



Чимало такого спорядження експлуатується Береговою охороною США, тож допомога партнерів допоможе українським прикордонникам розвиватися за стандартами ЄС та НАТО.



Сергій Дейнеко подякував пані Квін та Метью Болдіну - керівнику Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів - за прагматичну та ефективну роботу щодо зміцнення потенціалу українського прикордонного відомства України. «Переконаний, що наша співпраця розвиватиметься та матиме відчутні практичні результати щодо зміцнення прикордонної безпеки в регіоні», - сказав Голова Держприкордонслужби.



Представники США, запевнили, що й надалі допомагатимуть Державній прикордонній службі України, в тому числі нарощувати спроможності Морської охорони в рамках програма EXBS. «Від імені США і від імені народу США – ми надзвичайно пишаємося бути вашими союзниками і спільно з вами охороняти кордони і забезпечувати безпеку і на суші, і на морі», - завершила свою промову Тимчасово Повірена у справах США в Україні пані Квін.



Загалом екіпажі корабельно-катерного складу та бійці відділів спеціальних дій отримали понад 3 тис. предметів міжнародної технічної допомоги на суму близько 29 млн. грн. Серед них чимало засобів, які зможуть зберегти життя та здоров’я морських прикордонників у випадку аварійної чи іншої нештатної ситуації: бронежилети з позитивною плавучістю та спеціальні костюми від гіпотермії, а також саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2 (забезпечують до 15 хвилин захист органів дихання під час евакуації з задимленого приміщення). Також серед отриманого: наручні GPS-навігатори, портативні газоаналізатори, різноманітні прилади для освітлення та огляду суден.



Перелік майна для поставки складався на підставі вивчення реальних потреб та завдань, що постають перед персоналом Морської охорони і в повсякденній оглядовій діяльності, і в штурмових, і в штормових, аварійних умовах. А також враховано досвід використання і виправданої доцільності іноземних колег.





