На Львівщині у 2019 році надходження податку на нерухоме майно від юридичних осіб зросли на 27,5 мільйона гривень Суспільство | 24-01-2020, 15:10 0 54











В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-грудня 2019 року юридичні особи, які перебувають на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 216,2 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 12,9% більше від запланованого. Порівнюючи з січнем – груднем 2018 року надходження податку на нерухомість від підприємств до місцевих скарбниць Львівщини у 2019 році зросли на 27,5 млн. грн., або на 14,6 відс. (у 2018 році – 188,7 млн. гривень).



У грудні 2019 року платники податків – юридичні особи сплатили 9,1 млн. грн. податку на нерухоме майно, що майже в 2,1 раза більше від запланованого. Проти грудня 2018 року надходження зросли на 1,7 млн. грн. (у грудні 2018 року – 7,4млн. гривень).