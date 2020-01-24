У ДП ”Бродівське лісове господарство” підсумували роботу за 2019 рік Суспільство | 24-01-2020, 15:12 0 83



2020-й повноправно перейняв трудову естафету з її сподіваннями, сповненими рішучості й оптимізму. Та щоб краще бачити перспективу, колективи підприємства прискіпливо аналізують рік минулий, – шукають добірне насіння досвіду, яке б щедро проросло в році прийдешньому…



З-поміж майже двох десятків лісгоспів, які входять до сфери Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, державне підприємство «Бродівське лісове господарство» виділяється тим, що має надзвичайно високий рівень переробки деревини. Лісопереробним підрозділом підприємства в 2019 році освоєно 51,3 тис. кубометрів деревини та випущенопродукції на суму 85 мільйонів гривень.







ДП «Бродівський лісгосп» є одним з найбільших серед підприємств Львівського ОУЛМГ платником податків та обов’язкових платежів до бюджетів. За 2019 рік сплачено 47.1 млн. грн. податків, в тому числі 31.2 млн. до державного бюджету, 15,9 млн. грн. до місцевого бюджету та інших платежів 16,9 млн. грн.



На підприємстві на даний час працює 440 працівників. Середня заробітна плата одного працівника складає за 2019 рік – 12760 грн.



– Обсяг реалізації в діючих цінах за 2019 рік – 133,6 мільйони гривень.



Комплексне господарство з високим рівнем переробки деревини, яким є підприємство, дає змогу:



– підтримувати стабільну, ефективну та прибуткову діяльність підприємства (чистий прибуток в 2019 році становить – 2 млн. 537тис грн.);



– вкладати кошти у ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді без залучення бюджетних державних коштів;



– регулярно оновлювати матеріально-технічну базу підприємства, вкладати капітальні інвестиції у виробництво.



У 2019 році придбано: верстат торцювальний ВT -63 – 66,5 тис. грн.; верстат багатопильний двухвальний WD-300|350 КВА – 687.74 тис. грн.; бензопили Хускварна 365-18 4 штуки – 50.96 тис. грн..











– В минулому році заготовлено 102666 кубометрів деревини від всіх видів рубок. В тому числі 68304 кубометри від рубок головного користування та 34362 кубометри від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства.



Та лісівники не лише рубають, а й поновлюють лісові насадження, тобто живуть і діють за правилом – «Зрубав – посади!».



План з поновлення лісу, виконано. На 31 гектарі уже розвиваються молоденькі деревця, а 118 гектарів відвели під природне поновлення – сосни, бука,вільхи…



Звісно, до кожної такої площі – індивідуальний підхід і догляд – де ручний, де механізований. Впродовж року в лісгоспі доглядали 1 150 гектарів молодого лісу.







В наявності лісгоспу 1,2 мільйони саджанців і сіянців, переважна більшість яких знайде собі прописку в рідному лісі. Частину реалізують…







У 2019 році проводилися профілактичні заходи щодо охорони лісів від пожеж, як наслідок загорянь на території лісового фонду не було. Створено 45 км мінералізованих смуг та здійснювався догляд за вже існуючими мінералізованими смугами протяжністю 675 км.



Тривали лісопатологічні обстеження насаджень на площі 3000 га, за результатами яких проводилися погодження заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану лісів, в першу чергу, пошкоджених шкідниками та хворобами лісу. В 2019 році проведено такі заходи в осередках шкідників та хвороб лісу, а саме вибірковими та суцільними санітарними рубками на площі 1049 га.



В 2019 році виявлено 19 випадків незаконної рубки лісу на території держлісфонду підприємства загальною кубомасою 29 м3, збитки від яких складають 167,33 тис. грн. В 16 випадках лісопорушень – на 12 м3 та 70,222 тис. грн. збитків, лісовою охороною складені відповідні протоколи. У 12 випадках шкода відшкодована лісопорушниками в добровільному порядку на суму 29,404 тис. грн., матеріали решти випадків, як на виявлених та невиявлених лісопорушників, передані в правоохоронні органи.



В 2020 році планується проводити ряд заходів з охорони та захисту лісу, а саме лісопатологічні обстеження насаджень на площі 3 тис. га, профілактичні заходи з охорони лісу від пожеж, влаштування та поновлення протипожежних смуг протяжністю 675 км, посилити рейдову роботу з охорони лісу від пожеж та лісопорушень. Розвішування шпаківень та штучних гніздівель для птахів.



Лісгосп – підприємство різнопланове й завдання його керівника Ореста Ониськіва, як уже не раз підкреслювалося, тримати в полі зору всі стадії виробництва – заготівлю деревини, переробку, розсадники, відновлення лісових насаджень, всі аспекти діяльності трудового колективу – фінансово-економічні, технологічні, кадрові, соціальні.

