(ВІДЕО) Контрабандний «апгрейд» - через прихований товар українець втратив мерседес Суспільство | 24-01-2020, 15:12 0 48 https://youtu.be/qo-QUiRNwm0







Чималу приховану партію сиру та м’ясопродуктів виявили сьогодні зранку прикордонники Львівського загону в автомобілі українця.



Громадянин України, який за декілька днів буде відзначати своє сорокаріччя, мабуть, вирішив трохи підзаробити до дня свого народження. Тож, повертаючись з Польщі додому, він обладнав схованку у своєму автомобілі «Mercedes Sprinter».



Під час перетину кордону в пункті пропуску «Рава – Руська» чоловік обрав смугу руху «червоний коридор». В ході здійснення процедур оформлення прикордонники разом з митниками помітили ознаки втручання в конструктивні особливості транспортного засобу. Виявилося, що кмітливий водій обладнав подвійне дно в автівці, куди сховав продукти харчування – сир та м’ясопродукти різних торгових марок. Контрабандний крам також був ретельно складений і в різних місцях у салоні автівки.



«Нелегальний товар», а також автомобіль правоохоронці вилучили. Наразі триває підрахунок вилученого.











