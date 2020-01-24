Задекларуйте доходи, якщо отримали їх без участі податкових агентів Суспільство | 24-01-2020, 15:41 0 47

Якщо людина отримала доходи без участі податкових агентів, вона має їх задекларувати. До таких доходів належать, у першу чергу, винагороди, які виплачуються особам, які працюють за наймом у приватних осіб хатніми працівницями, садівниками, нянями, гувернантками, будівельниками, водіями тощо. Податкові агенти – це всі підприємства, підприємці, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо), які нараховують та виплачують фізичним особам доходи у вигляді заробітної плати, гонорарів, винагород за разову роботу, дивідендів, премій тощо. Такі податкові агенти відповідно до Податкового кодексу, відповідальні за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Тому якщо особа у 2019 році отримувала доходи тільки за участі податкових агентів, декларацію їй подавати не потрібно.

Крім того, подати декларацію мають фізичні особи, які отримали у 2019 році інвестиційні активи. Це доходи від продажу цінних паперів, корпоративних прав. При цьому не має значення, кому були реалізовані такі активи – фізичній чи юридичній особі.

Громадяни, в яких утворилася списана прострочена заборгованість теж мають подавати декларацію. Прострочена заборгованість – це борг, за яким сплинув строк позовної давності – 1095 днів, або три роки. Відповідно до Податкового кодексу, податком на доходи фізичних осіб оподатковується списана заборгованість по цивільно-правовим угодам за умови, що сума складає понад 50% місячного прожиткового мінімуму, встановленого для дієздатної особи на 1 січня звітного року (у 2019 році – 1921 грн).

Зобов’язані подати декларацію та сплатити податок з основною суми прощеної заборгованості особи, яким фінансові установи анулювали або простили суму заборгованості чи кредиту до завершення строку позовної давності і яких кредитор повідомив про таке анулювання в сумі, що перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного року (у 2019 році – 4173 грн).

Граничний термін подання Податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2019 році – 30 квітня 2020 року. Декларація подається громадянами до контролюючого органу за місцем реєстрації.

Відділ комунікації

ГУ ДПС у Закарпатській області