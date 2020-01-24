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Контрабандний «апгрейд» - через прихований товар українець втратив мерседес
|Суспільство | 24-01-2020, 15:52
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Чималу приховану партію сиру та м’ясопродуктів виявили сьогодні зранку прикордонники Львівського загону в автомобілі українця.
Громадянин України, який за декілька днів буде відзначати своє сорокаріччя, мабуть, вирішив трохи підзаробити до дня свого народження. Тож, повертаючись з Польщі додому, він обладнав схованку у своєму автомобілі «Mercedes Sprinter».
Під час перетину кордону в пункті пропуску «Рава – Руська» чоловік обрав смугу руху «червоний коридор». В ході здійснення процедур оформлення прикордонники разом з митниками помітили ознаки втручання в конструктивні особливості транспортного засобу. Виявилося, що кмітливий водій обладнав подвійне дно в автівці, куди сховав продукти харчування – сир та м’ясопродукти різних торгових марок.
«Нелегальний товар», а також автомобіль правоохоронці вилучили. Наразі триває підрахунок вилученого.
ВІДЕО за цим посиланням: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-kontrabandniy-apgreyd-cherez-prihovaniy-tovar-ukrainec-vtrativ-mersedes/
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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