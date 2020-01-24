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У КРОСІВКАХ ЧЕРЕЗ ЗАМЕРЗЛІ ПОЛЯ. НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ
|Суспільство | 24-01-2020, 15:53
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Спробі переміщення до Угорщини тютюнової контрабанди завадили прикордонники в рамках спеціальної прикордонної операції "Заслон", на Закарпатті.
Сьогодні вранці співробітники оперативного підрозділу спільно з військовослужбовцями мобільного прикордонного загону "Дозор" затримали двох українців, які намагались перемістити через кордон 1450 пачок сигарет.
Незаконно перетнути кордон правопорушники планували поблизу населеного пункту Велика Паладь. За 500 метрів до кордону на заваді їм став прикордонний наряд. Чоловіки спробували втекти через переорані та замерзлі поля. Однак їм це не вдалося. Для їх затримання прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору, після чого правопорушники зупинилися.
Затриманих доставили до прикордонного підрозділу, наразі на них складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч.2 ст.204-1 КУпАП. Справу скеровано до суду. Тютюнові вироби згодом буде передано співробітникам ДФС в Закарпатській області.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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