З 1 лютого 2020 року діятиме новий Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування Суспільство | 24-01-2020, 15:58 0 74

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в газеті «Урядовий кур'єр» від 23.01.2020 N 13 оприлюднено новий Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі ‒ Постанова №1165) він набирає чинності з 01 лютого 2020 року.

Порядком, зокрема, визначені:

- Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (додаток 1);

- Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість (додаток 2);

- Критерії ризиковості здійснення операцій (додаток 3);

- форма Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (додаток 4);

- Таблиця даних платника податку на додану вартість (додаток 5);

- форма Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 6);

- форма Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 7).

Також постановою №1165 затверджено Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Це надає платникам податків змогу адміністративного оскарження всіх рішень про відмову реєстрації податкової накладної, що сприятиме прискоренню врегулювання досудових спорів.

Порядком, зокрема, визначено форми Скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (додаток 1), Заяви про відкликання скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (додаток 2) та Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (додаток 3).

