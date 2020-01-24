МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР ВОДІЇВ Суспільство | 24-01-2020, 15:59 0 83





Для здійснення перевезень сучасним автомобільним транспортом Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад водіїв прикордонних підрозділів у місті Мукачево, а також у населених пунктах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів.

На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають водійські права категорії "А", "В", "С" або "Д" .

Заробітна плата від 10 тисяч гривень.

Варто зазначити, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення, є соціально-відповідальною установою та гарантує:

гідне та своєчасне грошове забезпечення (на даний час від 10 000 гривень з першого місяця служби);

кар’єрне зростання, проходження необхідної підготовки в відомчих навчальних центрах;

визначений чинним законодавством соціальний пакет для військовослужбовця, пільги для них та членів їх сімей (щорічна відпустка від 30 діб, одноразова грошова допомога на вирішення соціально-побутових питань, на оздоровлення, додаткове преміювання, тощо).

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710, 0965885843 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



