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НБУ врегулював застосування програмних РРО для валютно-обмінних операцій

Суспільство | 24-01-2020, 16:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    

Львівське управління Офісу ВПП ДПС повідомляє, що Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність із Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв’язку із змінами, які були внесені до нього Законом України № 128-IX і набувають чинності 19 квітня 2020 року.
Змінами у закон і, відповідно, у нормативно-правову базу передбачено використання нового виду реєстратора розрахункових операцій (РРО) – програмного, а також створення під час здійснення валютно-обмінних операцій електронних розрахункових документів, які матимуть таку ж форму та зміст як і їх паперові аналоги.
Також вносяться деякі інші уточнюючі зміни, які стосуються порядку проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, скасовується необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити як підписи касира і клієнта, відбиток штампа.
Зміни затверджені постановами Правління Національного банку № 9 від 17 січня 2020 року "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та № 10 від 17 січня 2020 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 січня 2019 року № 16 та втрату чинності постановою Правління Національного банку України  від 17 лютого 2005 року № 54". 
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