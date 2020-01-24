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На території Миколаївського району Львівської області ліквідовано чергову незаконну АЗС
|Суспільство | 24-01-2020, 16:10
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Спільною робочою групою в складі співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області та ГУ НП у Львівській області у січні 2020 року припинено незаконну діяльність ще однієї АЗС.
В рамках проведення операції «Акциз-2020» було задокументовано незаконну діяльність АЗС на території Миколаївського району Львівської області, через яку здійснювалась реалізація дизпалива та скрапленого газу без відповідних дозвільних документів.
За результатами проведених заходів описано та опечатано автозаправний комплекс, паливно-мастильні матеріали: дизельне паливо та скраплений газ загальним об’ємом 20 тонн орієнтовною вартістю 450 тисяч гривень.
Вирішується питання щодо подальшого демонтажу автозаправного модуля.
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